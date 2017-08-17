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Гройсман ініціює розвиток логістичної інфраструктури

За словами Володимира Гройсмана, сьогодні вже є напрацювання і в сфері річкового транспорту, який може в майбутньому стати альтернативою автомобільних перевезеннях
Українська логістична інфраструктура – від портів і залізниці до авіасполучення – потребує оновлення та комплексного бачення розвитку, яке за дорученням Кабінету міністрів розробляє Мінінфраструктури.
Гройсман ініціює розвиток логістичної інфраструктури Фото:112.ua

"Всю логістичну інфраструктуру потрібно оновлювати. Є доручення Мінінфраструктури, щоб вони представили комплексне бачення розвитку інфраструктури – від портів, залізниці, повітряного транспорту, доріг. Це єдина система, і вона повинна розвиватися гармонійно", – повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування з журналістами в рамках поїздки в Миколаївську область 17 серпня, інформує прес-служба  Кабміну .

Прем'єр-міністр зазначив, що робота в заданому напрямку вже ведеться. Так, стратегія розвитку дорожнього господарства вже формується – в тому числі за рахунок реалізації конкретних проектів. "Стратегія розвитку доріг формується на конкретних проектах. І нам потрібен час і ресурси", – зазначив прем'єр.

За його словами, сьогодні вже є напрацювання і в сфері річкового транспорту, який може у майбутньому стати альтернативою автомобільним перевезенням.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про початок реалізації проекту будівництва дороги Львів – Тернопіль – Вінниця – Одеса – Миколаїв, яка стане частиною транспортного коридору між польськими портами Балтії та українськими чорноморськими портами.

 

 

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17 08 2017 20:22
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