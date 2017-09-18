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В уряді спрогнозували падіння курсу гривні у 2018 році

Проект держбюджету побудований на прогнозі курсу гривні 30,1 грн до долара США
Прогнозний курс гривні на кінець 2018 рік у проекті закону Про Державний бюджет України на 2018 рік, підготовлений Кабінетом міністрів України, становить 30,1 грн/$1.
В уряді спрогнозували падіння курсу гривні у 2018 році Фото: from-ua.com

Розрахунки про стан державного боргу здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 30,1 грн/$1.

Загальний розмір прямого держборгу до початку 2019 року становитиме майже 2 трлн грн, або 61,5% ВВП, гарантований держборг - 747,6 млн грн, а сумарний держборг - 84,6% ВВП, - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту № 7000, обнародував на сайті Верховної Ради.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк уточнював, що проект держбюджету-2018 побудований на прогнозі середньорічного курсу 29,3 грн/$1.

Нагадаємо, що держбюджет-2017 був складений з урахуванням середньорічного курсу гривні 27,2 грн/$1 і курсу на кінець року 27,8 грн/$1. В даний час офіційний курс гривні становить 26,22 грн/$1.

Національний банк України очікує помірної волатильності обмінного курсу гривні цієї осені, оскільки традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль на валютному ринку.

 
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18 09 2017 13:18
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