В уряді спрогнозували падіння курсу гривні у 2018 році
Розрахунки про стан державного боргу здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 30,1 грн/$1.
Загальний розмір прямого держборгу до початку 2019 року становитиме майже 2 трлн грн, або 61,5% ВВП, гарантований держборг - 747,6 млн грн, а сумарний держборг - 84,6% ВВП, - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту № 7000, обнародував на сайті Верховної Ради.
Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк уточнював, що проект держбюджету-2018 побудований на прогнозі середньорічного курсу 29,3 грн/$1.
Нагадаємо, що держбюджет-2017 був складений з урахуванням середньорічного курсу гривні 27,2 грн/$1 і курсу на кінець року 27,8 грн/$1. В даний час офіційний курс гривні становить 26,22 грн/$1.
Національний банк України очікує помірної волатильності обмінного курсу гривні цієї осені, оскільки традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль на валютному ринку.
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