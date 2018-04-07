В Узбекистані при спробі пограбування банку затримано трьох українців

Правоохоронці Узбекистану у вівторок затримали трьох українських громадян за спробу пограбування банку.

Затримання пройшло в столиці Узбекистану - Ташкенті, повідомляє прес-центр МВС республіки.

Встановлено, що українці 16 травня відкрили депозитні скриньки в банку, а пізніше спробували розкрити їх спеціальними інструментами. В цей момент їх і затримали.

Прізвища затриманих не називаються, зазначено лише, що це громадяни "Ш. Б.", "Б. В." та раніше судимий - "А. С", з яких перші два нібито вступили у змову.