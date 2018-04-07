CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронці Узбекистану у вівторок затримали трьох українських громадян за спробу пограбування банку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Узбекистані при спробі пограбування банку затримано трьох українців
Прізвища затриманих у МВС республіки не називають
Фото: з вільних джерел
Затримання пройшло в столиці Узбекистану - Ташкенті, повідомляє прес-центр МВС республіки.
Встановлено, що українці 16 травня відкрили депозитні скриньки в банку, а пізніше спробували розкрити їх спеціальними інструментами. В цей момент їх і затримали.
Прізвища затриманих не називаються, зазначено лише, що це громадяни "Ш. Б.", "Б. В." та раніше судимий - "А. С", з яких перші два нібито вступили у змову.
Нагадаємо, що італійська поліція заарештувала двох громадян України за напад і спробу пограбування поліцейського в Римі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 07 2018 17:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"