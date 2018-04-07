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В Узбекистані при спробі пограбування банку затримано трьох українців

Прізвища затриманих у МВС республіки не називають
Правоохоронці Узбекистану у вівторок затримали трьох українських громадян за спробу пограбування банку.
В Узбекистані при спробі пограбування банку затримано трьох українців Фото: з вільних джерел

Затримання пройшло в столиці Узбекистану - Ташкенті, повідомляє прес-центр МВС республіки.

Встановлено, що українці 16 травня відкрили депозитні скриньки в банку, а пізніше спробували розкрити їх спеціальними інструментами. В цей момент їх і затримали.

Прізвища затриманих не називаються, зазначено лише, що це громадяни "Ш. Б.", "Б. В." та раніше судимий - "А. С", з яких перші два нібито вступили у змову.

Нагадаємо, що італійська поліція заарештувала двох громадян України за напад і спробу пограбування поліцейського в Римі.

 

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04 07 2018 17:20
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