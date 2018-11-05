У Римі затримали двох українців за спробу пограбувати поліцейського

Українців доставили в поліцейську дільницю і висунули звинувачення у спробі пограбування і опорі посадовій особі

Італійська поліція заарештувала двох громадян України за напад і спробу пограбування поліцейського в Римі.

У четвер увечері поліцейський, що перебував поза службою, їхав на околиці Риму в районі Пренестіна, коли в нього врізалася машина, в якій було двоє людей. Водій другої машини вийшов з автомобіля, щоб оцінити завдані збитки, а потім сів за кермо і намагався поїхати з місця ДТП. Коли поліцейський підійшов до їх машини, показав посвідчення і представився, пасажир авто спробував вирвати з його рук документи, повідомляє Il Messaggero.

Намагаючись затримати двох чоловіків, поліцейський отримав удар кулаком по обличчю. Порушників вдалися затримати поліцейському патрулю, який був неподалік.

Повідомляється, що заарештованими виявилися двоє громадян України 33 і 40 років. Їх доставили в поліцейську дільницю і висунули звинувачення у спробі пограбування і опорі посадовій особі.

Нагадаємо, що у вівторок, 8 травня, у Німеччині правоохоронці затримали учасників банди контрабандистів, членами якої були громадяни України.