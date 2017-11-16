В Японії залізничний оператор вибачився за те, що потяг вирушив на 20 секунд пізніше
Швидкісний поїзд повинен був відправитися від станції Мінамі-Нагареяма в 9:44:40 за місцевим часом, проте замість цього виїхав в 9:44:20. Як пізніше заявив машиніст, закриваючи двері, він в порушення інструкцій забув подивитися на табло часу. Про це пише BBC News.
Вже через кілька годин глава компанії випустив прес-реліз, в якому приніс "щирі вибачення за незручності". У заяві підкреслюється, що, хоча поїзди по цій гілці ходять кожні чотири хвилини, навіть незначна неточність у розкладі може привести до великого запізнення когось із пасажирів в подальшому - наприклад, при пересадці на більш пізніх точках маршруту.
Глава компанії також зазначив, що з огляду на високу точність часу прибуття поїздів в Японії багато пасажирів приходять на станцію буквально за кілька секунд до прибуття поїзда в повній впевненості, що встигнуть на нього - в такій ситуації 20 секунд можуть мати велике значення.
При цьому, як заявлено в прес-релізі, скарг на відправлення поїзда не за розкладом в компанію не надходило - вона вибачилася за власною ініціативою. У Tsukuba Express відзначили, що "сумніваються в тому, що більшість людей взагалі могли помітити різницю".
Оператор Tsukuba Express здійснює рух приміських поїздів між Токіо і містом Цукуба, що знаходяться приблизно в 20 кілометрах на північний схід від столиці.
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