В Японії залізничний оператор вибачився за те, що потяг вирушив на 20 секунд пізніше

Скарг на відправлення поїзда не за розкладом в компанію не надходило

В Японії залізничний оператор Tsukuba Express приніс вибачення за те, що приміський поїзд вирушив з однієї зі станцій на 20 секунд раніше, ніж зазначено в розкладі.

Швидкісний поїзд повинен був відправитися від станції Мінамі-Нагареяма в 9:44:40 за місцевим часом, проте замість цього виїхав в 9:44:20. Як пізніше заявив машиніст, закриваючи двері, він в порушення інструкцій забув подивитися на табло часу. Про це пише BBC News.

Вже через кілька годин глава компанії випустив прес-реліз, в якому приніс "щирі вибачення за незручності". У заяві підкреслюється, що, хоча поїзди по цій гілці ходять кожні чотири хвилини, навіть незначна неточність у розкладі може привести до великого запізнення когось із пасажирів в подальшому - наприклад, при пересадці на більш пізніх точках маршруту.

Глава компанії також зазначив, що з огляду на високу точність часу прибуття поїздів в Японії багато пасажирів приходять на станцію буквально за кілька секунд до прибуття поїзда в повній впевненості, що встигнуть на нього - в такій ситуації 20 секунд можуть мати велике значення.

При цьому, як заявлено в прес-релізі, скарг на відправлення поїзда не за розкладом в компанію не надходило - вона вибачилася за власною ініціативою. У Tsukuba Express відзначили, що "сумніваються в тому, що більшість людей взагалі могли помітити різницю".

Оператор Tsukuba Express здійснює рух приміських поїздів між Токіо і містом Цукуба, що знаходяться приблизно в 20 кілометрах на північний схід від столиці.