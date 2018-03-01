В ЄС за рік витратили 395 млрд євро на одяг та взуття

У 2016 році родини в Європейському Союзі витратили на одяг та взуття в середньому 4,9% від загального обсягу витрат.

Загальна сума витрат складає 395,4 млрд. євро, що дорівнює 2,7% ВВП ЄС або 800 євро на кожного мешканця ЄС. Витрати на одяг та взуття дещо перевищують суму, витрачену на здоров'я, свідчать дані Євростат.

У 2016 році найбільша частка витрат на одяг та взуття була зафіксована в Естонії (6,8%), а потім у Португалії (6,3%), Італії (6,2%), Австрії (6,1%), Литві (5,9%) та Латвії (5,8%).

На протилежному кінці шкали найменші показники були зареєстровані в Болгарії (3,2%), Румунії (3,4% у 2015 році), Чехії та Угорщині (3,6%), Греції та Франції (3,8%), Ірландії (3,9%) та Словаччині (4,0%).

У період з 2006 по 2016 роки частка витрат на одяг та взуття у загальних витратах зменшилася в переважній більшості держав-членів.

Найбільше падіння за цей 10-річний період було зафіксовано в Литві (з 7,8% загального обсягу витрат у 2006 році до 5,9% у 2016 році), Греції (-1,3%), Іспанії (-1,1%), Ірландії, Франції, Кіпрі та Мальті (всього -0,8%).

Частка витрат на одягу та взуття за цей же період зросла у семи державах-членах та найбільш сильно в Польщі (на 0,6%), Латвії та Великій Британії (обидва +0,5%), Угорщині та Люксембурзі (обидва +0,4%).