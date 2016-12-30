В зоні АТО десять рибалок постраждали від обстрілу бойовиків

У Донецькій області проросійські бойовики атакували групу рибалок, в результаті чого постраждали десять осіб.

Такі випадки відбуваються з причини зниження морально-психологічного стану та військової дисципліни у підрозділах терористів, що призводить до невиправданого застосування зброї проти мирного населення.

"28 грудня військовослужбовці 7-ї окремої мотострілкової бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ обстріляли з підствольних гранатометів групу рибалок на водосховищі Вуглегірської ТЕС. В результаті застосування зброї постраждало до десяти осіб", - йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міноборони.

Загалом за минулу добу бойовики 45 раз обстріляли позиції українських військових.

Нагадаємо, у четвер в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.