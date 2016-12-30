В зоні АТО десять рибалок постраждали від обстрілу бойовиків
Такі випадки відбуваються з причини зниження морально-психологічного стану та військової дисципліни у підрозділах терористів, що призводить до невиправданого застосування зброї проти мирного населення.
"28 грудня військовослужбовці 7-ї окремої мотострілкової бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ обстріляли з підствольних гранатометів групу рибалок на водосховищі Вуглегірської ТЕС. В результаті застосування зброї постраждало до десяти осіб", - йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міноборони.
Загалом за минулу добу бойовики 45 раз обстріляли позиції українських військових.
Нагадаємо, у четвер в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.
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