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Науковці довели, що єдинороги існували на території Східної Європи

Вони вимерли через клімат
У журналі Nature Ecology & Evolution опублікували дослідження, яке підтверджує, що у первісні часи існували єдинороги.
Науковці довели, що єдинороги існували на території Східної Європи Фото: з відкритих джерел

Їх вид називався Elasmotherium sibiricum - сибірський єдиноріг. Ці тварини важили до 9 тонн, жили на території Східної Європи і Центральної Азії, зазначають дослідники.

Вони не мали нічого спільного з вигаданими міфічним істотами, які існують в масовій культурі.

Стародавні єдинороги були зовсім не схожі на витончених райдужних єдинорогів, яких показують у мультфільмах. Вони  були значно більшими і нагадували носорогів.

Раніше вчені вже говорили про існування цих тварин і припускали, що вони вимерли близько 200 тисяч років тому.

Нові дослідження ДНК показали, що останні єдинороги померли 39 тисяч років тому, а значить люди їх ще застали. Причиною їх зникнення стали зміни клімату: сибірські єдинороги не могли протистояти початку льодовикового періоду в Євразії.

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28 11 2018 16:57
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