Науковці довели, що єдинороги існували на території Східної Європи
Їх вид називався Elasmotherium sibiricum - сибірський єдиноріг. Ці тварини важили до 9 тонн, жили на території Східної Європи і Центральної Азії, зазначають дослідники.
Вони не мали нічого спільного з вигаданими міфічним істотами, які існують в масовій культурі.
Стародавні єдинороги були зовсім не схожі на витончених райдужних єдинорогів, яких показують у мультфільмах. Вони були значно більшими і нагадували носорогів.
Раніше вчені вже говорили про існування цих тварин і припускали, що вони вимерли близько 200 тисяч років тому.
Нові дослідження ДНК показали, що останні єдинороги померли 39 тисяч років тому, а значить люди їх ще застали. Причиною їх зникнення стали зміни клімату: сибірські єдинороги не могли протистояти початку льодовикового періоду в Євразії.
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