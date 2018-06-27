Великобританія виділить Україні 35 млн фунтів на гумдопомогу
"Протягом наступних років ми даватимемо 35 млн фунтів на гуманітарну допомогу. Продовжимо допомагати українській армії для того, щоб допомагати вам захищати країну, і допомагатимемо Україні боротися з дезінформацією Росії. Допомагатимемо з розмінуванням, допомагатимемо тим 60 університетам, які були змушені виїхати з Донбасу, допомагатимемо жінкам, жертвам домашнього насильства тощо", - сказав міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон на міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка триває у Копенгагені, інформує 112.ua.
Нагадаємо, Європарламент проголосував за щодо питання про виділення макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро.
У межах старої програми макрофінансової допомоги Україні отримала два транші на 1,2 млрд євро замість запланованих 1,8 млрд євро. Третій транш скасували через те, що Україна виконала 17 умов надання допомоги з обговореної 21.
Невиконано чотири вимоги - зняття заборони на експорт лісу-кругляка, запуск автоматичної перевірки електронної декларації, закон про кредитний реєстр НБУ і перевірка інформації про бенефіціарних власників компаній.
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