Великобританія готова заплатити 40 млрд євро за вихід з ЄС

Великобританія в рамках процедури Brexit готова виплатити до 36 млрд фунтів стерлінгів (близько 40 млрд євро) для покриття своїх зобов'язань перед Євросоюзом. Але при цьому Лондон вимагає прийнятних домовленостей про подальші економічні відносини, включаючи зону вільної Великобританія в рамках процедури Brexit готова виплатити до 36 млрд фунтів стерлінгів (близько 40 млрд євро) для покриття своїх зобов'язань перед Євросоюзом. Але при цьому Лондон вимагає прийнятних домовленостей про подальші економічні відносини, включаючи зону вільної торгівлі.торгівлі.

"Ми знаємо, що [Брюссель] наполягає на 60 млрд євро, фактично ж його підсумкова сума - це 50 млрд євро. Для нас [оптимальна цифра] лежить ближче до 30 млрд євро, однак на практиці йдеться про 40 млрд євро, навіть якщо не всі політики і громадськість усвідомили це", - повідомила The Sunday Telegraph з посиланням на джерела в британських урядових колах.

Нагадаємо, що в липні стартував перший раунд перемов щодо Brexit. Ще три тижні перемов, які потрібні для узгодження думок 27 урядів країн-членів, заплановані на кінець серпня - початок жовтня.

Робочі групи мають вирішити кілька основних питань, пов'язаних з виходом Великобританії з ЄС: права громадян на проживання і роботу після "брекзиту", вимоги ЄС щодо сплати Британією близько € 60 млрд для покриття поточних бюджетних зобов'язань ЄС та інші невирішені питання, наприклад, що станеться з британськими товарами в магазинах ЄС після Brexit. Ще одна важлива проблема - це кордон між Північною Ірландією та Ірландією.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уряд Великобританії планує розробити нове законодавство, що дозволить накладати санкції після виходу країни з Європейського союзу.

В даний час Великобританія підтримує більше 30 наборів санкцій, у тому числі проти Росії, КНДР та Ірану.