Великобританія готова заплатити 40 млрд євро за вихід з ЄС
"Ми знаємо, що [Брюссель] наполягає на 60 млрд євро, фактично ж його підсумкова сума - це 50 млрд євро. Для нас [оптимальна цифра] лежить ближче до 30 млрд євро, однак на практиці йдеться про 40 млрд євро, навіть якщо не всі політики і громадськість усвідомили це", - повідомила The Sunday Telegraph з посиланням на джерела в британських урядових колах.
Нагадаємо, що в липні стартував перший раунд перемов щодо Brexit. Ще три тижні перемов, які потрібні для узгодження думок 27 урядів країн-членів, заплановані на кінець серпня - початок жовтня.
Робочі групи мають вирішити кілька основних питань, пов'язаних з виходом Великобританії з ЄС: права громадян на проживання і роботу після "брекзиту", вимоги ЄС щодо сплати Британією близько € 60 млрд для покриття поточних бюджетних зобов'язань ЄС та інші невирішені питання, наприклад, що станеться з британськими товарами в магазинах ЄС після Brexit. Ще одна важлива проблема - це кордон між Північною Ірландією та Ірландією.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уряд Великобританії планує розробити нове законодавство, що дозволить накладати санкції після виходу країни з Європейського союзу.
В даний час Великобританія підтримує більше 30 наборів санкцій, у тому числі проти Росії, КНДР та Ірану.
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