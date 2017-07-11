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Верховна Рада прийняла у першому читанні Виборчий кодекс

Депутати підтримали відкриті списки
Верховна Рада на своєму засіданні у вівторок прийняла в першому читанні проект Виборчого кодексу авторства Андрія Парубія, Олександра Черненка та Леоніда Ємця (законопроект №3112-1).
Верховна Рада прийняла у першому читанні Виборчий кодекс Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

За законопроект проголосували мінімально необхідна кількість народних депутатів - 226 осіб.

Кодекс об'єднає в собі положення п'яти законів: про вибори президента, про вибори народних депутатів, про місцеві вибори, про Центрвиборчком і про державний реєстр виборців.

Цей кодекс був розроблений на базі проекту, підготовленого робочою групою під керівництвом Юрія Ключковського та зареєстрованого ще в березні 2010 року. Тоді над кодексом працювали провідні фахівці з виборчого законодавства, документ отримав позитивний висновок Венеціанської комісії.

У виборчому кодексі передбачені відкриті списки на парламентських і місцевих виборах, зниження прохідного бар'єру до 4%, врегульовано питання обрання депутатів від АР Крим, гендерні квоти на рівні 40 %, вибори мерів міст у два тури, врегульовані питання передвиборної агітації.

Нагадаємо, що зараз в Україні діє змішана пропорційні-мажоритарна система: 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками від політичних партій, які набрали 5% або більше голосів; ще 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних округах. Через збройну агресію Росії Автономна Республіка Крим, Севастополь і окремі райони Донецької і Луганської областей не представлені мажоритарниками в парламенті. 

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07 11 2017 12:08
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