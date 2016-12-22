Верховна Рада прийняла закон "Про амністію" із правками Президента

Верховна Рада України ухвалила закон про амністію з урахуванням поправок Президента України Петра Порошенка.

"За" проголосували 235 народних депутатів, "проти" - 0, утрималися від голосування 89 депутатів, інформує офіційний веб-портал Верховної Ради.

Закон передбачає непереслідування учасників АТО, які часто йшли на фронт, не маючи відповідних документів.

Поправки Президента до закону, зокрема, також передбачають введення термінології стосовно визначення кола осіб, до яких застосовується амністія, у відповідність із наведеними нормами закону України "Про застосування амністії в Україні" та Кримінального кодексу України.

Крім того, ухвалено закон із такою пропозицією: "привести закон, що надійшов на підпис, у відповідність із Законом України "Про застосування амністії в Україні", передбачивши неможливість застосування амністії до будь-яких осіб, зазначених у статті 4 названого Закону, а також до інших осіб, зазначених у статті 9 Закону, що надійшов на підпис".

Вищезазначені статті передбачають: "незастосування амністії до осіб, які після ухвалення вироку, але до повного відбуття покарання знову вчинили умисний злочин; засуджені за злочин або злочини, що спричинили загибель двох і більше осіб; раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно-достроково і знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин; звільнені судом від відбування покарання з випробуванням і до закінчення визначеного судом іспитового строку знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин; яких засуджено за низку визначених у Законі, що надійшов на підпис, злочинів, серед яких корупційні злочини".

Нагадаємо, що влітку Президент України Петро Порошенко ветував закон про амністію-2016.