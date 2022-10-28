CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерховний суд України постановив, що повістка Територіального центру комплектування та соцпідтримки не може бути оскаржена в суді. У суді аргументували це тим, що такий документ є лише засобом оповіщення відповідно до закону "Про військовий обовʼязок і військову службу".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Верховний суд видав постанову, яка забороняє оскаржувати повістки в судах
Фото: kievinfo.in
До такого висновку дійшов Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду у своїй постанові від 8 вересня 2022 року у справі № 300/1263/22 (провадження № К/990/15867/22).
У цій справі позивач оскаржував наказ про зобовʼязання прибути до пункту збору відповідно до врученої повістки.
Суди першої та апеляційної інстанцій відмовилися відкрити провадження у справі, мотивуючи тим, що цей спір не належить до юрисдикції адміністративних судів, оскільки в розумінні КАС України складення повістки не є рішенням чи дією субʼєкта владних повноважень.
Верховний суд, переглянувши спір за касаційною скаргою позивача, залишив рішення судів попередніх інстанцій без змін.
Військова служба правопорядку в ЗСУ зазначає, що відтепер громадянам немає сенсу оскаржувати такі повістки, оскільки всі суди повинні враховувати висновки Верховного суду.
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28 10 2022 15:24 МЕДІА
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