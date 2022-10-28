Верховний суд видав постанову, яка забороняє оскаржувати повістки в судах

Верховний суд України постановив, що повістка Територіального центру комплектування та соцпідтримки не може бути оскаржена в суді. У суді аргументували це тим, що такий документ є лише засобом оповіщення відповідно до закону "Про військовий обовʼязок і військову службу".

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До такого висновку дійшов Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду у своїй постанові від 8 вересня 2022 року у справі № 300/1263/22 (провадження № К/990/15867/22). У цій справі позивач оскаржував наказ про зобовʼязання прибути до пункту збору відповідно до врученої повістки. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовилися відкрити провадження у справі, мотивуючи тим, що цей спір не належить до юрисдикції адміністративних судів, оскільки в розумінні КАС України складення повістки не є рішенням чи дією субʼєкта владних повноважень. Верховний суд, переглянувши спір за касаційною скаргою позивача, залишив рішення судів попередніх інстанцій без змін. Військова служба правопорядку в ЗСУ зазначає, що відтепер громадянам немає сенсу оскаржувати такі повістки, оскільки всі суди повинні враховувати висновки Верховного суду. Читайте також: Повістку слід чекати всім особам чоловічої статі віком до 60 років – військовий комісар

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