Від опівночі бойовики 11 разів порушували перемир'я, – штаб АТО

"Упродовж сьогоднішнього дня обстановка у районі АТО й надалі залишалась напруженою. Бойовики не припиняли обстріли позицій Збройних Сил України, застосовуючи піхотне озброєння", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 4 листопада 2017 року.

На Маріупольському напрямку від опівночі окупанти 4 рази били з гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО біля Водяного. Під вогонь із цієї ж зброї потрапили українські укріплення на підступах до Красногорівки.

На Луганському напрямку бойовики застосовували стрілецьку зброю неподалік Кримського та Луганського.

На Донецькому напрямку лише зранку незаконні збройні формування обстріляли із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї оборонців Авдіївки.

"Загалом від опівночі російсько-окупаційні угруповання 11 разів порушили перемир’я. Сили АТО 9 разів переважаючим вогнем примушували окупантів до миру. Унаслідок бойових дій втрат серед наших військових немає", – підсумували у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу в АТО троє українських військових отримали поранення.