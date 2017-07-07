Від початку доби четверо бійців сил АТО отримали поранення і травми, – штаб
"З початку доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України. Зокрема, двічі окупанти застосовували проти підрозділів ЗС України міномети. Найбільше фактів використання противником зброї було зафіксовано на Приморському напрямку. Натомість, на Донецькому напрямку сьогодні встановилось відносне затишшя", –повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 7 липня 2017 року.
"Внаслідок ворожих обстрілів четверо бійців сил АТО сьогодні зазнали поранень та бойових травм", – додають у прес-центрі штабу.
На Приморському напрямку проросійські незаконні збройні формування порушували режим припинення вогню сім разів. Зокрема, ще до світанку бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Широкиного з великокаліберних кулеметів, зенітних установок, озброєння БМП та здійснили один обстріл невисокої інтенсивності з мінометів калібру 82 мм.
Також, застосувавши БМП та стрілецьку зброю, бойовики били по укріпленнях українських армійців поблизу Лебединського. А з великокаліберних кулеметів – неподалік Красногорівки.
Вдень незаконні збройні формування з напрямку тимчасово окупованого Докучаєвська вели вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО біля Новотроїцького. Там же вони застосували й 120-мм міномет.
На Луганському напрямку бойовики ще вночі з гранатометів та стрілецької зброї двічі обстріляли українських воїнів, котрі тримають оборону в районі Донця. А вдень бойовики били зі стрілецької зброї по укріпленнях сил АТО поблизу Кримського.
Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 25 обстрілів, один військовик загинув, один поранений
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа