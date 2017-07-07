За добу зафіксовано 25 обстрілів, один військовик загинув, один поранений

У порівнянні з двома попередніми днями, кількість обстрілів з боку незаконних збройних формувань вчора знову збільшилась

Минулої доби бойовики 25 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець ЗС України вчора загинув, ще один український воїн зазнав поранень. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Приморський напрямок. За словами штабу, на цій частині фронту бойовики вчора здійснили найбільше обстрілів - 11. Зі стрілецької зброї та гранатометів били по опорних пунктах сил АТО в районі Широкиного, Лебединського, Водяного, Гнутового, Павлополя, північніше - біля Новотроїцького та Мар'їнки. Окрім того, поблизу Широкиного бандити відкривали вогонь з 82-мм мінометів, а ввечері неподалік Павлополя застосували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм.

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Донецький напрямок. Тут вчора було зафіксовано 8 ворожих збройних провокацій. Зранку та вдень бойовики сконцентрували свій вогонь у північному передмісті тимчасово окупованого Донецька. "Там противник неодноразово відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів й час від часу - з озброєння БМП по оборонних укріпленнях українських армійців в районі Авдіївки, Опитного, Пісків та Невельського. Вже пізно ввечері НЗФ здійснили щільний обстріл позицій сил АТО в районі Троїцього, що на межі Донецької та Луганської областей. Там найманці застосували міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних модифікацій та великокаліберні кулемети", - йдеться у повідомленні.

Луганський напрямок. На даній ділянці лінії бойового зіткнення вчора також було неспокійно. Шість разів бойовики обстрілювали українські опорні пункти, але забороненої зброї не застосовували. Під вогонь противника з гранатометів та інших зразків піхотного озброєння вчора потрапили підрозділи ЗС України, котрі тримають оборону в районі Старого Айдару, Жовтого, Станиці Луганської, Донця та Кримського.

Нагадаємо, в окупованому Луганську 11-річний хлопчик недалеко від полігону бойовиків так званої терористичної організації "ЛНР" отримав поранення.

У зоні АТО протягом минулої доби терористи 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських військових.