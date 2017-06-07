Доба в зоні АТО: терористи 13 разів відкривали вогонь, постраждали двоє бійців
Як повідомляє прес-центр АТО, на Приморському напрямку в районі Широкиного та поблизу Лебединського бойовики стріляли з гранатометів.
На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм бойовики вели вогонь у районі Пісків. У передмісті Авдіївки терористи обстрілювалии українські позиції з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та зенітної установки.
На Луганському напрямку бойовики зі стрілецької зброї різних калібрів обстріляли один з опорних пунктів сил АТО поблизу Станиці Луганської. А згодом випустили майже півдесятка 82 мм мін біля Кримського.
У штабі також додали, що минулої доби український військовий був поранений, ще один отримав бойову травму. Обидва військовослужбовці були оперативно доставлені до лікувальної установи. Стан їхнього здоров'я задовільний.
Нагадаємо, у зоні АТО протягом минулої доби терористи 22 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців.
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