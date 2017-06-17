Від початку доби троє військовослужбовців ЗС України поранені на Донбасі, – штаб АТО

З початку доби 17 червня незаконні збройні формування на сході України 22 рази застосовували зброю проти сил АТО. У результаті обстрілів троє військовослужбовців ЗС України поранені.

"Впродовж сьогоднішнього дня підконтрольні російській владі бандформування на сході України 22 рази застосовували зброю проти українських захисників. Зокрема, 9 разів загарбники били й з артилерійського озброєння, що заборонене Мінськими угодами. В результаті ворожих обстрілів троє військовослужбовців ЗС України сьогодні зазнали поранень", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 17 червня 2017 року.

На Приморському напрямку незаконні збройні формування, використовуючи міномети калібру 120 мм, вели вогонь по позиціях сил АТО поблизу Гранітного та Чермалика. Окрім того, в районі Павлополя, Славного та Гнутового бойовики обстрілювали опорні пункти ЗС України з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку факти порушення бойовиками умов припинення вогню були зафіксовані ще вночі. Зі 152-мм артилерійських систем вони відкривали вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО в районі Авдіївки. З такого ж озброєння обстріляли ділянку території, яка розташована неподалік н. п. Калинове. Окрім того, бойовики понад 20 разів сріляли по оборонцях Авдіївки з танку.

Згодом незаконні збройні формування з великокаліберних кулеметів та гранатометів обстрілювали підрозділи сил АТО в районі Верхньоторецького. Неподалік Зайцевого били з озброєння БМП. А біля Кам'янки застосовували протитанковий ракетний комплекс та стрілецьку зброю різних калібрів.

На Луганському напрямку зранку озброєнні бандформування з піхотного озброєння відкривали вогонь невисокої щільності по опорних пунктах сил АТО поблизу Станиці Луганської, Новоолександрівки та Катеринівки. У другій половині дня позиції сил АТО в районі Кримського та Катеринівки неодноразово потрапляли під вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, з початку 2017 року в зоні проведення АТО на Донбасі внаслідок обстрілів загинули 47 цивільних осіб.

За минулу добу один військовий ЗСУ загинув на Донбасі.