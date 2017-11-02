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Від початку доби в зоні АТО двоє військових поранені

Загиблих немає
На Донбасі бойовики продовжують порушувати режим тиші і обстрілювати позиції ЗСУ. Від початку доби загиблих немає, двоє військових отримали поранення.
Від початку доби в зоні АТО двоє військових поранені Фото: depo.ua

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 11 лютого.

"Загалом зафіксовано 28 обстрілів. На жаль, двоє наших військових поранено", – йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку з мінометів терористи стріляли в районі Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне.

По Широкиному вогонь вела БМП. 

На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок бойових дій на Сході України жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

За останній тиждень в зоні АТО загинули 8 мирних жителів, 30 осіб травмовано.

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11 02 2017 18:43
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