Від початку року обсяг капітальних інвестицій в Україні зріс на майже 20%
Так, за 9 місяців 2018 року підприємства освоїли 337 мільярдів гривень інвестицій, 73,2% з яких — за власний рахунок. Тобто, ці кошти підприємства накопичили та заощадили самостійно, не залучаючи коштів у банках та сторонніх інвесторів.
Найбільше інвестицій вкладали у придбання транспортних засобів та машинного устаткування — 47,2% усіх інвестицій. 42,8% — вкладення у будівлі та споруди.
Близько 2,5% всіх інвестицій здійснила держава, 7,2% — місцеві органи влади.
Раніше повідомлялось, що компанія Ryanair планує інвестувати в Україну близько 1,5 мільярда євро інвестицій.
Також стало відомо, що Укрзалізниці необхідно залучити 111 мільярдів гривень інвестицій у пасажирські перевезення.
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