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Від початку року обсяг капітальних інвестицій в Україні зріс на майже 20%

Найбільше інвестицій вкладали у придбання транспортних засобів та машинного устаткування
За січень-вересень 2018 року обсяг капітальних інвестицій підприємств в Україні зріс на 19,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас, головним джерелом таких інвестицій залишаються власні кошти компаній.
Від початку року обсяг капітальних інвестицій в Україні зріс на майже 20% Фото: mybanktracker.com

Так, за 9 місяців 2018 року підприємства освоїли 337 мільярдів гривень інвестицій, 73,2% з яких — за власний рахунок. Тобто, ці кошти підприємства накопичили та заощадили самостійно, не залучаючи коштів у банках та сторонніх інвесторів.

Найбільше інвестицій вкладали у придбання транспортних засобів та машинного устаткування — 47,2% усіх інвестицій. 42,8% — вкладення у будівлі та споруди.

Близько 2,5% всіх інвестицій здійснила держава, 7,2% — місцеві органи влади.

Раніше повідомлялось, що компанія Ryanair планує інвестувати в Україну близько 1,5 мільярда євро інвестицій.

Також стало відомо, що Укрзалізниці необхідно залучити 111 мільярдів гривень інвестицій у пасажирські перевезення.

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28 11 2018 11:15
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