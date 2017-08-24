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Від вибуху біля Кабміну постраждали троє людей, – поліція

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство"
Під час вибуху біля будівлі Кабінету міністрів у Києві постраждали троє людей.
Від вибуху біля Кабміну постраждали троє людей, – поліція Фото: hromadske.ua

Про це повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України, повідомили в поліції.

За словами очільника Національної поліції Сергія Князєва, в інциденті постраждала родина, пише Espreso.tv.

"Йшла сім'я, яка прибула до Києва, просто гуляла. Всім громадянам була надана медична допомога. Поліція внесла провадження за статтею 115 ч. 1 – замах на вбивство", – наголосив Князєв.

Він розповів, що постраждала родина, зокрема чоловік, жінка та доросла дитина, які прибули на святкування з іншого регіону. Їм вже за кілька секунд після вибуху надали меддопомогу представники Нацгвардії, що перебували поблизу.

Нагадаємо, сьогодні вдень поблизу будівлі Кабінету міністрів України, в центрі Києва, стався вибух.

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24 08 2017 18:10
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