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У Києві неподалік будівлі уряду стався вибух: є постраждалі, - ОНОВЛЕНО

Очевидці повідомляють, що в результаті вибуху важко поранена лежить на асфальті. Ще один чоловік поранений у голову
Поблизу будівлі Кабінету міністрів України, в центрі Києва, стався вибух.
У Києві неподалік будівлі уряду стався вибух: є постраждалі, - ОНОВЛЕНО Фото: hromadske.ua

Вибух стався між будинком уряду та стадіоном "Динамо" ім. Валерія Лобановського, повідомляє "Громадське".

На місце прибули представники СБУ, вибухотехніки, "швидка". Також на місце події прибув голова Національної поліції Сергій Князєв та секретар РНБО Олександр Турчинов.

Очевидці повідомляють, що в результаті вибуху "важко поранена лежить на асфальті. Ще один чоловік поранений у голову".

У поліції повідомили, що наразі з’ясовують обставили вибуху. Правоохоронців перекрили частину дороги.

Оновлення. Вірогідно, що біля Кабміну розірвався вибуховий пакет. Такою є попередня інформація, інформує "24 Канал".

Також, за попередньою інформацією, цей вибуховий пакет кинули по машині посольства Азербайджану, а двоє постраждалих просто проходили повз, їх зачепило вибухом.

Жінка перебуває у реанімації. Медики оцінюють її стан, як тяжкий. Чоловік постраждав значно менше, у нього поранення голови.

Пізніше речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила "Українській правді", що оперативна група спецслужби спільно з поліцією працює на місці вибуху на Грушевського. За її словами, основною версією вибуху є хуліганство.

Депутат Олексій Гончаренко з посиланням на поліцію повідомив про третього постраждалого. За його словами, вибухнула граната, яку кинули з автомашини, що проїжджала, інформує "LB.ua".

Нагадаємо, що пізно ввечері 23 серпня в центрі Києва невідомі розстріляли чоловіка.

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24 08 2017 15:37
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