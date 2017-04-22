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Відновити електропостання Авдіївки неможливо через відсутність гарантій безбеки з боку бойовиків, – СЦКК

За даними російської сторони СЦКК, гарантії для проведення аварійно-відновлювальних робіт будуть надані в понеділок
Керівництво ЗСУ та військово-цивільних адміністрацій надали гарантії безпеки для життя і здоров’я співробітників ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" для обстеження та проведення аварійно-відновлювальних робіт в Авдіївці. Однак досі такі роботи неможливо здійснити у зв’язку з відсутністю аналогічних гарантій з боку НЗФ ОРДО.
Відновити електропостання Авдіївки неможливо через відсутність гарантій безбеки з боку бойовиків, – СЦКК Фото: facebook.com/ato.news

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Українська сторона СЦКК констатує, що незаконні збройні формування ОРДО протягом 20 квітня здійснювали обстріли околиць Авдіївки, позицій Збройних Сил України та ключових об’єктів інфраструктури із застосуванням танків, мінометів калібру 82 мм, а також СПГ, РПГ, АГС, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок здійснення таких агресивних дій з боку незаконних збройних формувань ОРДО в ніч з 20 на 21 квітня близько 00.15 було частково пошкоджено лінію електропередач "Макіївка-Авдіївський коксохімічний завод" орієнтовно в районі суміжної території, що залишило частину міста Авдіївка без електропостачання", – йдеться в повідомленні.


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news

Для відновлення подачі електрики на житлові квартали міста чергова служба ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" перепідключила систему енергозабезпечення на резервні фази, що призвело до перебоїв у роботі Донецької фільтрувальної станції та постійного відключення електроживлення у місті Авдійвка. 

Як повідомляє штаб, керівництвом Збройних Сил України та військово-цивільними адміністрацією було невідкладно вжито вичерпних заходів щодо надання гарантій безпеки для життя і здоров’я співробітників ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» для обстеження та проведення аварійно-відновлювальних робіт. Станом на 10.00 21 квітня такі гарантії з боку української сторони були надані. Однак, починаючи з 21 квітня та по теперішній час, такі роботи не могли бути здійснені у зв’язку з відсутністю аналогічних гарантій з боку НЗФ ОРДО.

За даними російської сторони СЦКК, гарантії для проведення аварійно-відновлювальних робіт у кращому випадку будуть надані лише в понеділок 24 квітня.

Зараз Донецька фільтрувальна станція функціонує без перебоїв, вода надходить до населення в штатному режимі.

Нагадаємо, прифронтове місто Авдіївка в Донецькій області станом на ранок 22 квітня знову залишилося без світла в результаті обстрілів проросійських бойовиків.

Як відомо, останній період без світла в Авдіївці тривав з 29 березня до 4 квітня.

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22 04 2017 18:20
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