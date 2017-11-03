Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Вісім нардепів жодного разу не голосували в парламенті у 2017 році

Загалом у січні-лютому 2017 було близько 481 голосування
Вісім народних депутатів жодного разу не голосували за майже два місяці роботи Верховної Ради в 2017 році. Ще 63 взяли участь у менше ніж 10% голосувань.
Вісім нардепів жодного разу не голосували в парламенті у 2017 році Фото: cvu.org.ua

Як повідомляє Комітет виборців України (КВУ), серед депутатів, які не проголосували жодного разу, є члени "Опозиційного блоку" Євген Бакулін та Дмитро Добкін, член "Народного фронту" Денис Дзензерський, позафракційні Павло Балога, Андрій Білецький і Андрій Артеменко (колишній член фракції Радикальної партії), а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, які оголошені в розшук.

З 63 депутатів, які взяли участь у менш ніж 10% голосувань, 22 є представниками "Опозиційного блоку".

"Такі результати свідчать про те, що "Опозиційний блок" побудував роботу в парламенті в форматі бойкоту. Депутати показово не голосують, привертаючи до себе увагу. Наприклад, лідер фракції Юрій Бойко за останні півтора місяці проголосував лише двічі, і це при тому, що він відвідав усі засідання Верховної Ради. Сергій Льовочкін проголосував один раз, Наталія Королевська – 4 рази", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Лише два народні депутати (Віктор Пинзеник та Григорій Шверк) проголосували в 100% випадків.

У січні-лютому 2017 року відбулося 18 пленарних засідань Верховної Ради, на яких було майже 481 голосування.

Нагадаємо, за даними письмової та електронної реєстрації п’ятеро народних депутатів ще жодного разу в 2017 році не були присутні на пленарних засіданнях Верховної Ради.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2017 19:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.