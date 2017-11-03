Вісім нардепів жодного разу не голосували в парламенті у 2017 році
Як повідомляє Комітет виборців України (КВУ), серед депутатів, які не проголосували жодного разу, є члени "Опозиційного блоку" Євген Бакулін та Дмитро Добкін, член "Народного фронту" Денис Дзензерський, позафракційні Павло Балога, Андрій Білецький і Андрій Артеменко (колишній член фракції Радикальної партії), а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, які оголошені в розшук.
З 63 депутатів, які взяли участь у менш ніж 10% голосувань, 22 є представниками "Опозиційного блоку".
"Такі результати свідчать про те, що "Опозиційний блок" побудував роботу в парламенті в форматі бойкоту. Депутати показово не голосують, привертаючи до себе увагу. Наприклад, лідер фракції Юрій Бойко за останні півтора місяці проголосував лише двічі, і це при тому, що він відвідав усі засідання Верховної Ради. Сергій Льовочкін проголосував один раз, Наталія Королевська – 4 рази", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
Лише два народні депутати (Віктор Пинзеник та Григорій Шверк) проголосували в 100% випадків.
У січні-лютому 2017 року відбулося 18 пленарних засідань Верховної Ради, на яких було майже 481 голосування.
Нагадаємо, за даними письмової та електронної реєстрації п’ятеро народних депутатів ще жодного разу в 2017 році не були присутні на пленарних засіданнях Верховної Ради.
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