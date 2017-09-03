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П'ятеро депутатів пропустили всі засідання Ради у 2017 році – КВУ

Загалом у січні-лютому 2017 року відбулося 18 пленарних засідань Верховної Ради
За даними письмової та електронної реєстрації п’ятеро народних депутатів ще жодного разу в 2017 році не були присутні на пленарних засіданнях Верховної Ради.
П Фото: zn.ua

Відповідну статистику оприлюднив 9 березня Комітет виборців України.

Це члени "Опозиційного блоку" Євген Бакулін та Дмитро Добкін, позафракційний Андрій Білецький, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.

Фото:facebook.com/cvu.ngo

Зазначається, що Білецький 22 лютого озвучив з парламентської трибуни вимоги учасників протесту біля ВР, але в парламенті зареєстрований не був.

За даними письмової реєстрації жодного засідання в 2017 році також не відвідали члени "Опозиційного блоку" Михайло Добкін та Юрій Солод. Проте за даними електронної реєстрації ці депутати були на робочому місці, але участі в голосуванні не приймали (пропущено 99% голосувань). Тому їхня участь вуроботі Ради під питанням.

Крім того, згадані народні депутати у січні-лютому не відвідували засідання профільних комітетів Ради.

Загалом у січні-лютому 2017 року відбулося 18 пленарних засідань Верховної Ради.

Нагадаємо, громадський рух "Чесно" проаналізував відвідуваність народних депутатів України за лютий 2017 року.

 
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09 03 2017 16:45
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