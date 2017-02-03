Восьмеро нардепів не з'явились на жодне засідання Ради в лютому

Громадський рух "Чесно" проаналізував відвідуваність народних депутатів України за лютий 2017 року.

Як зазначено на сайті руху, в лютому Верховна Рада працювала в сесійній залі 8 днів і провела 12 пленарних засідань. За цей час жодного разу не реєструвалися і не голосували на пленарних засіданнях Верховної Ради:

Євген Бакулін ("Опозиційний блок") - фігурант антикорупційних розслідувань; Дмитро Добкін ("Опозиційний блок") - найбільший прогульник в Аграрному комітеті; Олег Купрієнко (РПЛ) - заступник голови регламентного комітету ВРУ. Нардеп повинен стежити за депутатською дисципліною, але раніше був спійманий на кнопкодавстві; Олександр Онищенко ("Воля народу") - нардеп-утікач, який переховується в Лондоні від кримінального переслідування стосовно розкрадання майна "Укргазвидобування"; Іван Балога (позафракційний) - один із закарпатського "клану Балог"; Костянтин Жеваго (позафракційний) - бізнесмен зі списку Forbes; Андрій Білецький (позафракційний) - прийшов на пленарне засідання один раз за весь період 8-го скликання ВРУ; Сергій Клюєв (позафракційний) - Інтерпол оголосив у міжнародний розшук.



Ілюстрація: Чесно

У середньому серед фракцій найкраще відвідували засідання депутати "Батьківщини", найгірше - депутати групи "Відродження".



Ілюстрація: Чесно

Нагадаємо, більше десяти народних депутатів жодного разу не зареєструвалися у сесійній залі Верховної Ради України протягом двох пленарних тижнів - з 7 по 10 лютого та з 21 по 24 лютого.