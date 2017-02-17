Віце-адмірал Гарвард не захотів бути радником Трампа
Гарвард мотивував своє рішення сімейними обставинами, повідомляє ВВС.
Представник Білого дому пояснив відмову Гарварда сімейними і фінансовими зобов'язаннями. Проте американські ЗМІ повідомляють, що каменем спотикання стало те, що відставний адмірал хотів привести з собою "своїх людей", на що адміністрація президента нібито не дала згоди.
Сам Роберт Гарвард сказав в інтерв'ю Associated Press, що представники Білого дому були вкрай доброзичливо налаштовані щодо нього - "і в професійному, і в особистому плані".
Гарвард зараз працює в представництві оборонної компанії Lockheed Martin в Абу-Дабі.
Серед можливих кандидатів на пост радника з національної безпеки називають відставних генералів Девіда Петреуса і Кіта Келлога - останній зараз обіймає цю посаду на тимчасовій основі.
Ветеран кампаній у В'єтнамі та Іраку, 72-річний Келлог в останні роки був консультантом компанії Oracle, яка розробляє програмне забезпечення.
Петреус очолював ЦРУ до 2012 року, коли з'ясувалося, що він передав журналістці - і автору його біографії - Полі Бродуелл надсекретні матеріали, при цьому крутячи з нею роман. Цей вчинок коштував йому двох років випробувального терміну, які ще не минули. У разі, якщо йому запропонують посаду, він повинен буде повідомити свого куратора про переїзд до Вашингтона.
Нагадаємо, вчора у США претендент на посаду міністра праці – бізнесмен Ендрю Пуздер зняв свою кандидатуру.
Раніше радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку.
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