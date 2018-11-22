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Віце-прем’єр-міністр обурений реставрацією пам'ятника Артему на Донеччині

У Святогірську триває реставрація створеного 1927 року пам’ятника радянському революціонеру Федорові Сергєєву (Артему), висота якого становить 22 метри
Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко запропонував з’ясувати обставини реставрації пам’ятника Артему у Святогірську Донецької області.
Віце-прем’єр-міністр обурений реставрацією пам Фото: скріншот

"На мою пропозицію Прем’єр-міністр доручив Українському інституту національної пам’яті з’ясувати усі обставини реставрації пам’ятника більшовицькому терористу та сепаратисту Артему(Сєргєєву), яка здійснюється біля Святогорська Донецької області усупереч Закону про декомунізацію", – повідомив Кириленко у Twitter.

На реставрацію пам’ятки національного значення з обласного бюджету виділено 388 тисяч гривень: "За виконання робіт взялися львівська і київська фірми. Але повністю завершити проект в цьому році реставратори не встигнуть, тож другий етап розпочнеться навесні з настанням тепла", повідомив голова Донецької облдержадміністрації Олександр Куць.

За його даними, востаннє пам’ятник Артему реставрували 1983 року, а 2014-го він постраждав від влучення блискавки. Скульптура не потрапила під дію закону про декомунізацію через статус пам’ятки національного значення.

У процесі робіт використовують високоякісні матеріали, зокрема, італійські суміші, адже пам’ятці вже майже сто років, до того ж деякі її частини споруджувалися з необпаленої цегли, тому доводиться усувати недоліки й додатково укріплювати частини конструкції, зауважив реставратор Юрій Перебийніс.

 
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22 11 2018 11:22
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