Віце-прем’єр-міністр обурений реставрацією пам'ятника Артему на Донеччині
"На мою пропозицію Прем’єр-міністр доручив Українському інституту національної пам’яті з’ясувати усі обставини реставрації пам’ятника більшовицькому терористу та сепаратисту Артему(Сєргєєву), яка здійснюється біля Святогорська Донецької області усупереч Закону про декомунізацію", – повідомив Кириленко у Twitter.
На реставрацію пам’ятки національного значення з обласного бюджету виділено 388 тисяч гривень: "За виконання робіт взялися львівська і київська фірми. Але повністю завершити проект в цьому році реставратори не встигнуть, тож другий етап розпочнеться навесні з настанням тепла", повідомив голова Донецької облдержадміністрації Олександр Куць.
За його даними, востаннє пам’ятник Артему реставрували 1983 року, а 2014-го він постраждав від влучення блискавки. Скульптура не потрапила під дію закону про декомунізацію через статус пам’ятки національного значення.
У процесі робіт використовують високоякісні матеріали, зокрема, італійські суміші, адже пам’ятці вже майже сто років, до того ж деякі її частини споруджувалися з необпаленої цегли, тому доводиться усувати недоліки й додатково укріплювати частини конструкції, зауважив реставратор Юрій Перебийніс.
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