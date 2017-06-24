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Військові на Луганщині встановили понтонний міст через Сіверський Донець, – ФОТО

Конструкцію встановили у відповідь на численні звернення місцевої влади
У Луганській області на одній з ділянок річки Сіверський Донець поблизу села Кримське військові інженери встановили для місцевих жителів тимчасову понтонну переправу підвищеної вантажопідйомності.
Військові на Луганщині встановили понтонний міст через Сіверський Донець, – ФОТО Фото: facebook.com/ato.news

Як повідомляє прес-центру штабу АТО з посиланням на прес-групу ОТУ "Луганськ", довжина переправи становить близько 70 метрів.

Конструкцію встановили у відповідь на численні звернення місцевої влади щодо вирішення проблемного питання транспортного сполучення в районі, оскільки місцеві жителі мусили шукати об’їзні шляхи, щоб оминути певну частину асфальтованого шляхопроводу Бахмутської траси, яка зараз контролюється незаконними збройними формуваннями. Здебільшого для вирішення своїх щоденних проблем місцеві користувалися польовими дорогами з усіма їхніми незручностями та небезпеками.


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news

Нагадаємо, ОБСЄ повідомляє про падіння людей із напівзруйнованого мосту на КПВВ в Станиці.

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24 06 2017 23:20
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