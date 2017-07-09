Військові з Молдови приїхали на навчання в Україну попри заборону Додона

Молдовський контингент складається з солдатів 22-го миротворчого батальйону і бригади "Молдова-1"

Національна армія Молдови всупереч забороні президента Ігоря Додона приїхала на міжнародні навчання Rapid Trident 2017, які проходять на території України.

"Контингент Національної армії, що складається з 57 військовослужбовців, бере участь у навчаннях Rapid Trident 2017 у Міжнародному миротворчому центрі "Яворів" в Україні з 7 по 23 вересня", - повідомляє сайт Міністерства оборони Молдови.

Молдовський контингент складається з солдатів 22-го миротворчого батальйону і бригади "Молдова-1".

За словами командира молдавського контингенту підполковника Олександра Маркуци, метою навчань є розвиток рівня взаємодії військ, зміцнення обороноздатності і просування іміджу Національної армії Молдови на міжнародній арені для подальшої участі у миротворчих місіях.

Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон заборонив молдовським військовим брати участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident-2017, які на початку вересня стартують на Львівщині.

У середу уряд Молдови схвалив рішення, згідно з яким молдовським армійцям дозволялося брати участь у навчаннях.

Однак Додон призупинив дію урядової постанови, наполягаючи, що участь армії у навчаннях за межами країни має схвалювати головнокомандувач Збройних сил, тобто президент.