НОВИНИУкраїнський військовий Сергій Проданюк, який зник безвісти в ході бойового зіткнення в зоні Операції об'єднаних сил, загинув.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Військовий, який зник в зоні ООС, загинув
Тіло воїна було у бойовиків
Фото: unian.net
"Сергій Проданюк загинув, відбиваючи напад диверсійно-розвідувальної групи противника. В ході бою, особисто знищив одного бойовика", - повідомляє прес-служба ООС у Facebook.
Відзначається, що тіло воїна було у бойовиків.
"5 грудня на Луганщині після тривалих перемовин, збройні формування Російської Федерації, в присутності представників ОБСЄ, передали українській стороні тіло загиблого українського воїна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні в результаті бойових дій в зоні ООС було поранено одного українського військового, ще один боєць зник безвісти.
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