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Військовий, який зник в зоні ООС, загинув

Тіло воїна було у бойовиків
Український військовий Сергій Проданюк, який зник безвісти в ході бойового зіткнення в зоні Операції об'єднаних сил, загинув.
Військовий, який зник в зоні ООС, загинув Фото: unian.net

"Сергій Проданюк загинув, відбиваючи напад диверсійно-розвідувальної групи противника. В ході бою, особисто знищив одного бойовика", - повідомляє прес-служба ООС у Facebook.

Відзначається, що тіло воїна було у бойовиків.

"5 грудня на Луганщині після тривалих перемовин, збройні формування Російської Федерації, в присутності представників ОБСЄ, передали українській стороні тіло загиблого українського воїна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в результаті бойових дій в зоні ООС було поранено одного українського військового, ще один боєць зник безвісти.

 

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05 12 2018 18:23
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