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Влада Києва побудує біля Троєщини кладовище для тварин

Вже виділено 2 млн гривень для початку робіт у 2019 році
Київська міська державна адміністрація вирішила облаштувати в столиці кладовище для домашніх тварин у Деснянському районі столиці.
Влада Києва побудує біля Троєщини кладовище для тварин

"Будівництво кладовища для тварин на території Києва є надзвичайно актуальним на сьогодні питанням. Дуже важливо забезпечити можливість цивілізованого поховання домашніх улюбленців киян. Саме тому міська влада прийняла рішення про будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надгробком для поховання тварин і крематорію на вул. Пухівській у Деснянському районі", - розповів в.о. директора Департаменту міського благоустрою Тарас Панчій, повідомляють на сайті КМДА.

У КМДА зазначили, що надходить багато скарг з приводу стихійних поховань тварин у зелених зонах Києва, парках і скверах. Необхідність будівництва кладовища для тварин, за словами Панчія, назріла вже давно.

"Тому київська влада прийняла рішення про створення кладовища, і на поточний рік вже виділено 2 млн гривень для початку цієї роботи. На вулиці Пухівській є незавершені будівлі, які довго стояли без використання. Триває інвентаризація і спеціальний професійний аналіз про придатність і подальшого їх використання. Одночасно йде процес передачі земельної ділянки від попереднього власника комунальному підприємству "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", яке, у свою чергу, продовжить будівельні роботи кладовища", - зазначив Панчій.

Він також повідомив, що в Дарницькому районі столиці з'явиться новий Центр захисту тварин, який передбачає весь спектр надання ветеринарних послуг, у тому числі клініку, притулок і готель. Вже проведено деякі закупівлі та розпочато торги для виконання підготовчих робіт. На проект було виділено 25 млн гривень.

Нагадаємо, що міське кладовище для домашніх тварин планували створити в Деснянському районі Києва ще у 2008 році. Однак відкрити його не змогли через відсутність коштів на закінчення будівництва.

У 2009 році Головне управління ритуальних послуг КМДА отримало дозвіл на кремацію тварин на Байковому кладовищі.

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21 01 2019 19:40
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