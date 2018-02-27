У Києві підпалили Lexus, власником якого виявився місцевий адвокат

Адвокат пов'язує підпал зі справою про майно, яка розглядалася протягом 15 років

Автівка Lexus 2005 року випуску, яку підпалили на Печерську, належить адвокатові Віктору Петруненку.

Це підтвердив сам Петруненко у коментарі "Громадському".

Адвокат пов'язує підпал зі справою про майно, яка розглядалася протягом 15 років. Ідеться про незаконне захоплення майна на вулиці Шота Руставелі.

Він розповів, що камера спостереження зафіксувала, як двоє людей заклали під машину сумку з пластиковими пляшками з запалювальною сумішшю.

"Вони підійшли до машини, потів підійшли трохи далі. Після цього пролунав вибух, машина загорілася. Передня частина машини згоріла", - розповів адвокат.

Він пов'язав підпалення машини з Віктором Світовенком, який є депутатом Київської облради (від "Батьківщини").

"Це зроблено у зв'язку з тим, що вже 15 років триває боротьба, я представляю інтереси учасників організації орендарів. Це 75 осіб, які були обкрадені злочинним угрупованням "Болікі-Льолікі", до якого входив Світовенко", - сказав він.

"3300 м будівля за адресою Шота-Руставелі, 11, - зараз там заклад, який називається "М'ясо та вино". До цього там був "Центр розвитку моди, там працювали модельєри. Це був дуже перспективний заклад. Це злочинне угруповання захопила там майно, привласнило. Ми ведемо боротьбу за повернення майна. Як раз учора (26 лютого) на засіданні Київського апеляційного суду стало відомо, що їм відмовляють у задоволенні провадження, яке відкриває нам дорогу до поновлення права власності. Оскільки Верховний суд відмовився переглядати рішення, яке для нас важливе - про рейдерську ліквідацію організації орендарів та незаконне позбавлення людей права власності", - уточнив адвокат.

Адвокат висловив упевненість, що у найближчі кілька місяців законним власникам повернеться право на це майно.

Авто Яковенка, що було припарковане на вулиці Омеляновича-Павленка, підпалили ввечері 26 лютого.

Нагадаємо, у Києві на території одного зі столичних підприємств на вулиці Новокостянтинівській у ніч на 4 січня спалили три автомобілі Volkswagen громадського формування з охорони правопорядку "Муніципальна поліція".