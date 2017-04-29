ВМС ЗС України готові застосувати зброю у випадку провокації та диверсії

Військові висловлюють сподівання на перемогу здорового глузду та розуміння з боку громадян

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України інформує про те, що в країні почастішали спроби вчинення диверсій та терактів, а тому закликає українських громадян бути пильними й не піддаватися на провокації.

Відповідне звернення розміщене на сайті Міноборони України.

"Останнім часом почастішали випадки спроб вчинення провокацій, диверсій, терористичних актів та інших протиправних дій проти військових об’єктів, особливо щодо баз (арсеналів), складів тощо. Ворог активізував свою підривну діяльність у тому числі й глибоко в тилу, про що свідчать факти застосування ним безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів), використання в протиправних цілях саморобних вибухових пристроїв, організація різного роду провокацій. Подібне, на жаль, має місце і в зоні відповідальності Військово-морських сил Збройних сил України. Причому, антиукраїнські сили свої ганебні наміри цинічно "підганяють" під свята і річницю трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі.

У зв’язку з вищезазначеним, командування Військово-морських сил Збройних сил України звертає увагу громадян на те, що у разі будь-яких спроб провокацій, неадекватних дій з боку деструктивних елементів стосовно військових об’єктів або військовослужбовців, посадові особи гарнізонів, військових частин, чергових служб, варти і нарядів вживатимуть відповідні заходи протидії, передбачені чинними нормативно-правовими актами України, у тому числі - у випадку необхідності - з застосуванням зброї", – йдеться в заяві.

Командування ВМС ЗСУ також звертається до місцевих органів влади, громадян з проханням бути пильними, не "вестися" на провокації російських спецслужб, зберігати спокій, дотримуватися законів України, а при виявленні підозрілих осіб в місцях дислокації військових об’єктів негайно повідомляти військове командування і правоохоронні органи.

Військові висловили сподівання на перемогу здорового глузду та розуміння з боку громадян.

Нагадаємо, українські правоохоронці зроблять усе необхідне для того, щоб "Євробачення" в Києві пройшло спокійно.

Російські спецслужби мають намір влаштувати провокації в Одеській області 2 та 9 травня.