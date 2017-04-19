Росія може скористатися Євробаченням і Чемпіонатом із хокею , - СБУ

Українські правоохоронці зроблять усе необхідне для того, щоб "Євробачення" і Чемпіонат світу з хокею в Києві пройшли спокійно.

Так, керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук на прес-конференції у середу сказав:

"Українська держава, Служба безпеки України у взаємодії з усіма правоохоронними органами – ми зробимо все необхідне для того, щоб Євробачення пройшло спокійно і всі його учасники і глядачі могли в повній мірі насолодитися цим дійством".

"Конкретно інформації про підготовку провокацій під час цього заходу, наскільки мені відомо, в нас поки що немає. Але ми будемо реагувати миттєво на отримання такої інформації – як оперативно, так і адміністративними та іншими заходами", – сказав Ткачук, інформує "Українська правда".

"Є координаційний штаб, який розглядає, в тому числі, й питання безпеки під час Євробачення", – додав керівник апарату голови СБУ.

У свою чергу, начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко сказав, що до Чемпіонату світу з хокею також проводять превентивні заходи.

"На разі ми тісно співпрацюємо з колегами з європейських країн… Ми передбачаємо, що і Чемпіонатом з хокею, і Євробаченням може скористатися третя сторона – я її називати не буду, вона вам всім добре відома", – сказав він.

"Ми зараз відпрацьовуємо всі ці питання. Колеги з розумінням ставляться до цих питань. Ми також проводимо превентивні заходи, про які я на загал говорити просто не буду", – заявив Кононенко.

Як відомо, Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків 2017 року відбудеться у Києві 22-28 квітня, у Палаці спорту.

Пісенний конкурс "Євробачення-2017" відбудеться у Києві 3-13 травня, на лівому березі столиці.

Нагадаємо, керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив, що Росія найближчими тижнями планує провокації на території трьох областей України.