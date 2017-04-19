Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Росія може скористатися Євробаченням і Чемпіонатом із хокею , - СБУ

До Євробачення та Чемпіонату з хокею проводять превентивні заходи
Українські правоохоронці зроблять усе необхідне для того, щоб "Євробачення" і Чемпіонат світу з хокею в Києві пройшли спокійно.
Росія може скористатися Євробаченням і Чемпіонатом із хокею , - СБУ Фото: з відкритих джерел

Так, керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук на прес-конференції у середу сказав:

"Українська держава, Служба безпеки України у взаємодії з усіма правоохоронними органами – ми зробимо все необхідне для того, щоб Євробачення пройшло спокійно і всі його учасники і глядачі могли в повній мірі насолодитися цим дійством".

"Конкретно інформації про підготовку провокацій під час цього заходу, наскільки мені відомо, в нас поки що немає. Але ми будемо реагувати миттєво на отримання такої інформації – як оперативно, так і адміністративними та іншими заходами", – сказав Ткачук, інформує "Українська правда".

"Є координаційний штаб, який розглядає, в тому числі, й питання безпеки під час Євробачення", – додав керівник апарату голови СБУ.

У свою чергу, начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко сказав, що до Чемпіонату світу з хокею також проводять превентивні заходи.

"На разі ми тісно співпрацюємо з колегами з європейських країн… Ми передбачаємо, що і Чемпіонатом з хокею, і Євробаченням може скористатися третя сторона – я її називати не буду, вона вам всім добре відома", – сказав він.

"Ми зараз відпрацьовуємо всі ці питання. Колеги з розумінням ставляться до цих питань. Ми також проводимо превентивні заходи, про які я на загал говорити просто не буду", – заявив Кононенко.

Як відомо, Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків 2017 року відбудеться у Києві 22-28 квітня, у Палаці спорту.

Пісенний конкурс "Євробачення-2017" відбудеться у Києві 3-13 травня, на лівому березі столиці.  

Нагадаємо, керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив, що Росія найближчими тижнями планує провокації на території трьох областей України.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 04 2017 12:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Рік конфліктів від прем

Рік конфліктів від прем'єра "всіх позвільняю" Гройсмана

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.