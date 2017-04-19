Росія може скористатися Євробаченням і Чемпіонатом із хокею , - СБУ
Так, керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук на прес-конференції у середу сказав:
"Українська держава, Служба безпеки України у взаємодії з усіма правоохоронними органами – ми зробимо все необхідне для того, щоб Євробачення пройшло спокійно і всі його учасники і глядачі могли в повній мірі насолодитися цим дійством".
"Конкретно інформації про підготовку провокацій під час цього заходу, наскільки мені відомо, в нас поки що немає. Але ми будемо реагувати миттєво на отримання такої інформації – як оперативно, так і адміністративними та іншими заходами", – сказав Ткачук, інформує "Українська правда".
"Є координаційний штаб, який розглядає, в тому числі, й питання безпеки під час Євробачення", – додав керівник апарату голови СБУ.
У свою чергу, начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко сказав, що до Чемпіонату світу з хокею також проводять превентивні заходи.
"На разі ми тісно співпрацюємо з колегами з європейських країн… Ми передбачаємо, що і Чемпіонатом з хокею, і Євробаченням може скористатися третя сторона – я її називати не буду, вона вам всім добре відома", – сказав він.
"Ми зараз відпрацьовуємо всі ці питання. Колеги з розумінням ставляться до цих питань. Ми також проводимо превентивні заходи, про які я на загал говорити просто не буду", – заявив Кононенко.
Як відомо, Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків 2017 року відбудеться у Києві 22-28 квітня, у Палаці спорту.
Пісенний конкурс "Євробачення-2017" відбудеться у Києві 3-13 травня, на лівому березі столиці.
Нагадаємо, керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив, що Росія найближчими тижнями планує провокації на території трьох областей України.
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