Внаслідок авіаударів у Сирії поранень зазнали троє цивільних
"Кілька ракет було перехоплено, вони відхилилися від курсу, тому завдали поранень цивільним особам", - повідомляє CNN з посиланням на сирійське державне телебачення.
Також CNN з посиланням на два офіційні джерела у Пентагоні повідомляє, що серед боєприпасів, які було використано під час удару, були крилаті ракети з повітряним пуском. Постріли такими ракетами можуть здійснюватися з літаків під час польоту поза межами сирійського повітряного простору.
Повідомляється, що для ударів було застосовано також бомбардувальники США B-1 та один військовий корабель ВМС США, який дислокується у Червоному морі.
За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado.
Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.
В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Хомсі у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.
Аагентство Reuters з посиланням на Міноборони Великої Британії повідомляло, що крилаті ракети були застосовані проти військового об'єкта у 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.
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