Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Внаслідок авіаударів у Сирії поранень зазнали троє цивільних

Під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado
Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень.
Внаслідок авіаударів у Сирії поранень зазнали троє цивільних Фото: twitter.com/DefenceHQ

"Кілька ракет було перехоплено, вони відхилилися від курсу, тому завдали поранень цивільним особам", - повідомляє CNN з посиланням на сирійське державне телебачення.

Також CNN з посиланням на два офіційні джерела у Пентагоні повідомляє, що серед боєприпасів, які було використано під час удару, були крилаті ракети з повітряним пуском. Постріли такими ракетами можуть здійснюватися з літаків під час польоту поза межами сирійського повітряного простору.

Повідомляється, що для ударів було застосовано також бомбардувальники США B-1 та один військовий корабель ВМС США, який дислокується у Червоному морі.

За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado.

Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Хомсі у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Аагентство Reuters з посиланням на Міноборони Великої Британії повідомляло, що крилаті ракети були застосовані проти військового об'єкта у 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 04 2018 10:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.