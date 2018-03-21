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Внаслідок ДТП на Філіппінах 19 людей загинуло, близько 25 поранених

Автобус з’їхав з траси і впав у яр
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на філіппінському острові Міндоро 19 людей загинули й 25 постраждали.
Внаслідок ДТП на Філіппінах 19 людей загинуло, близько 25 поранених Фото: EPA/UPG

"Автобус з’їхав з траси і впав у яр в місті Саблін провінції Західний Міндоро", — повідомляє Xinhua.

Серед загиблих і водій автобуса. Поранених госпіталізували у три місцеві лікарні.

Нагадаємо, що внаслідок зіткнення трамваїв у німецькому місті Кельн поранення отримали більше 40 людей.

 

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21 03 2018 08:22
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