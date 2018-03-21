НОВИНИВнаслідок дорожньо-транспортної пригоди на філіппінському острові Міндоро 19 людей загинули й 25 постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок ДТП на Філіппінах 19 людей загинуло, близько 25 поранених
Автобус з’їхав з траси і впав у яр
Фото: EPA/UPG
"Автобус з’їхав з траси і впав у яр в місті Саблін провінції Західний Міндоро", — повідомляє Xinhua.
Серед загиблих і водій автобуса. Поранених госпіталізували у три місцеві лікарні.
Нагадаємо, що внаслідок зіткнення трамваїв у німецькому місті Кельн поранення отримали більше 40 людей.
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21 03 2018 08:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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