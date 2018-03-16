У Німеччині 43 особи постраждали через зіткнення трамваїв

Про це повідомляє видання Tagesspiegel.

Інцидент стався у ніч на п’ятницю. Як наслідок поранення отримали 43 людини. Здебільшого пасажири відбулися подряпинами і забоями.

За даними поліції, один з машиністів трамвая був п’яний – це підтвердив попередній тест на алкоголь. Правоохоронці очікують, що аналіз крові машиніста надасть більш точні дані про його стан.

Транспортна компанія Кельна, співробітником якої є машиніст, стверджує, що подібних інцидентів в історії компанії не було і обіцяє провести внутрішню перевірку. Якщо версія зіткнення під впливом алкогольного сп’яніння підтвердиться, це завдасть серйозного удару по репутації компанії.