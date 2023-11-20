Філіппіни заявили про погіршення ситуації у спірній зоні з Китаєм у Південнокитайському морі – AP
президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни та Китаю є територіальна суперечка, стала "ще більш жахливою".
Про це повідомляє Associated Press.
Видання зазначає, що США стверджують, що Китай мілітаризував кілька островів, які він побудував у цьому районі, озброївши їх протикорабельними та зенітними ракетними системами, лазерним обладнанням і обладнанням для постановки перешкод, а також винищувачами.
Філіппінський президент сказав, що частини Південнокитайського моря "повільно перетворюються на бази".
За його словами, США залишаються єдиним договірним союзником та головним партнером країни. Проте Філіппіни також прагнуть зміцнити зв'язки з іншими націями, що поділяють її ідеали та цінності, зокрема Австралія, Японії та Південна Корея.