Філіппіни заявили про погіршення ситуації у спірній зоні з Китаєм у Південнокитайському морі – AP

КНР виявляє інтерес до атолів і мілин, які знаходяться "все ближче і ближче" до узбережжя Філіппін.

президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни та Китаю є територіальна суперечка, стала "ще більш жахливою".



Про це повідомляє Associated Press.

За словами Маркоса-молодшого, Китай виявив інтерес до атолів і мілин, які стають "все ближче і ближче" до узбережжя Філіппін, а найближчий атол розташований приблизно за 111 км.

"На жаль, я не можу повідомити, що ситуація покращується. Ситуація стала більш жахливою, ніж була раніше", - заявив лідер Філіппін.