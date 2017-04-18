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Внаслідок падіння вертольота в Туреччині ніхто не вижив

У ньому знаходилися сім поліцейських, суддя, солдатів і троє членів екіпажу
Всі 12 чоловік, що знаходилися на борту поліцейського вертольота, який зазнав аварії у південно-східної Туреччини, загинули.
Внаслідок падіння вертольота в Туреччині ніхто не вижив Фото: Hurriyet

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, пише Associated Press.

Пошуково-рятувальні команди були відправлені в район після того, як сигнал вертольота був втрачений. За словами чиновника, аварія була викликана поганими погодними умовами.

Вертоліт зник через 10 хвилин після зльоту з міста Пулумюр, у провінції Тунджелі. У ньому перебували сім поліцейських, суддя, солдат і троє членів екіпажу.

Нагадаємо, у турецькій провінції Тунджелі зазнав аварії вертоліт Sikorsky S-70.

 
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18 04 2017 18:26
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