Внаслідок падіння вертольота в Туреччині ніхто не вижив

У ньому знаходилися сім поліцейських, суддя, солдатів і троє членів екіпажу

Всі 12 чоловік, що знаходилися на борту поліцейського вертольота, який зазнав аварії у південно-східної Туреччини, загинули.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, пише Associated Press.

Пошуково-рятувальні команди були відправлені в район після того, як сигнал вертольота був втрачений. За словами чиновника, аварія була викликана поганими погодними умовами.

Вертоліт зник через 10 хвилин після зльоту з міста Пулумюр, у провінції Тунджелі. У ньому перебували сім поліцейських, суддя, солдат і троє членів екіпажу.

Нагадаємо, у турецькій провінції Тунджелі зазнав аварії вертоліт Sikorsky S-70.