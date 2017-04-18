У Туреччині розбився вертоліт: серед загиблих – поліцейські та судді

У турецькій провінції Тунджелі зазнав аварії вертоліт Sikorsky S-70.

Аварія сталася в районі 11:30, - повідомляє СNN Turk.

Попередньо, на борту перебували семеро поліцейських, один суддя, один військовий і троє членів екіпажу.

Відзначається, що вертоліт міг впасти через несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, Туреччина ще на три місяці продовжила режим надзвичайного стану, який ввели після спроби військового перевороту в країні влітку минулого року.