CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ турецькій провінції Тунджелі зазнав аварії вертоліт Sikorsky S-70.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині розбився вертоліт: серед загиблих – поліцейські та судді
На борту перебувало 12 осіб
Фото: СNN Turk
Аварія сталася в районі 11:30, - повідомляє СNN Turk.
Попередньо, на борту перебували семеро поліцейських, один суддя, один військовий і троє членів екіпажу.
Відзначається, що вертоліт міг впасти через несприятливі погодні умови.
#Tunceli Valiliği: Helikopterin olumsuz hava koşulları nedeniyle düştüğü değerlendiriliyor https://t.co/lO6Qfv2XS0 pic.twitter.com/zr7JCLYbmb— Habertürk (@Haberturk) 18 квітня 2017 р.
Нагадаємо, Туреччина ще на три місяці продовжила режим надзвичайного стану, який ввели після спроби військового перевороту в країні влітку минулого року.
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