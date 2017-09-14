CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ пожежі в ісламській школі-інтернаті для хлопчиків в столиці Малайзії Куала-Лумпурі загинуло щонайменше 24 людини, більшість з яких учні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок пожежі в релігійній школі в Малайзії загинули 24 людини
Одинадцять осіб були врятовані
Фото: reuters.com
За даними місцевих чиновників, причиною пожежі могло стати електричне коротке замикання в гуртожитку на верхньому поверсі, де загинули більшість учнів, повідомляє Reuters.
Спочатку повідомлялося про 25 загиблих, але пізніше чиновники уточнили, що загинули 22 учні і 2 доглядачів.
У зв'язку з тим, що в будівлі гуртожитку був тільки один вхід, жертви опинилися у пастці всередині,
За словами чиновників, 7 осіб були доставлені в найближчу лікарню, а ще 11 осіб були врятовані.
Нагадаємо, що під час пожежі у девятиповерховому будинку в Києві загинув п’ятирічний хлопчик, чоловіка і жінку доставили до лікарні з сильними опіками.
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