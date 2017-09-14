Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Внаслідок пожежі в релігійній школі в Малайзії загинули 24 людини

Одинадцять осіб були врятовані
У пожежі в ісламській школі-інтернаті для хлопчиків в столиці Малайзії Куала-Лумпурі загинуло щонайменше 24 людини, більшість з яких учні.
Внаслідок пожежі в релігійній школі в Малайзії загинули 24 людини Фото: reuters.com

За даними місцевих чиновників, причиною пожежі могло стати електричне коротке замикання в гуртожитку на верхньому поверсі, де загинули більшість учнів, повідомляє Reuters.

Спочатку повідомлялося про 25 загиблих, але пізніше чиновники уточнили, що загинули 22 учні і 2 доглядачів.

У зв'язку з тим, що в будівлі гуртожитку був тільки один вхід, жертви опинилися у пастці всередині,

За словами чиновників, 7 осіб були доставлені в найближчу лікарню, а ще 11 осіб були врятовані.

Нагадаємо, що під час пожежі у девятиповерховому будинку в Києві загинув п’ятирічний хлопчик, чоловіка і жінку доставили до лікарні з сильними опіками.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 09 2017 08:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.