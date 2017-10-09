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У вогні в київській багатоповерхівці загинув п’ятирічний хлопчик

Двоє людей в лікарні
Під час пожежі у девятиповерховому будинку на вулиці Семеренка, 24 загинув п’ятирічний хлопчик, чоловіка і жінку доставили до лікарні з сильними опіками.
У вогні в київській багатоповерхівці загинув п’ятирічний хлопчик Фото: dsns.gov.ua

Як повідомляють у ДСНС, 10 вересня о 12:16 до служби порятунку 101 м. Києва надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир на 8-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на вул. Симиренка, 24, в Святошинському районі міста. Рятувальники встановили, що в квартирі перебувають люди.

О 13:31 пожежники загасили вогонь.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували потерпілих чоловіка, якого госпіталізовано з сильними опіками, та жінку. Також з 9-го поверху евакуювали жінку та двох дітей. Під час пожежі загинув 5-річний хлопчик.

Нагадаємо, на центральному автовокзалі Одеси сталася пожежа, внаслідок якої постраждала 19-річна дівчина.

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10 09 2017 23:40
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