CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час пожежі у девятиповерховому будинку на вулиці Семеренка, 24 загинув п’ятирічний хлопчик, чоловіка і жінку доставили до лікарні з сильними опіками.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У вогні в київській багатоповерхівці загинув п’ятирічний хлопчик
Двоє людей в лікарні
Фото: dsns.gov.ua
Як повідомляють у ДСНС, 10 вересня о 12:16 до служби порятунку 101 м. Києва надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир на 8-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на вул. Симиренка, 24, в Святошинському районі міста. Рятувальники встановили, що в квартирі перебувають люди.
О 13:31 пожежники загасили вогонь.
Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували потерпілих чоловіка, якого госпіталізовано з сильними опіками, та жінку. Також з 9-го поверху евакуювали жінку та двох дітей. Під час пожежі загинув 5-річний хлопчик.
Нагадаємо, на центральному автовокзалі Одеси сталася пожежа, внаслідок якої постраждала 19-річна дівчина.
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10 09 2017 23:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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