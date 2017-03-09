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В Одесі горів центральний автовокзал

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені електропроводи в шахті з першого по третій поверх
У неділю на центральному автовокзалі Одеси сталася пожежа, внаслідок якої постраждала 19-річна дівчина.
В Одесі горів центральний автовокзал Фото: odesa.dsns.gov.ua

У неділю, 3 вересня, о 7:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що у Приморському районі на вулиці Колонтаївська сталося загорання електропроводки на 2 поверсі центрального автовокзалу, повідомляє прес-служба обласної ДСНС.

О 7:51 пожежа була локалізована, а о 7:54 повністю ліквідована. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені електропроводи в шахті з першого по третій поверх на загальній площі 9 погонних метрів. Причина займання встановлюється.

Під час гасіння пожежі з будівлі автовокзалу були евакуйовані 70 чоловік. До прибуття підрозділів ДСНС до Одеської обласної клінічної лікарні було госпіталізовано 19-річну мешканку Кропивницького з діагнозом отруєння продуктами горіння.

Нагадаємо, що у Київській, Вінницькій і Закарпатській областях за три дні тричі горіли потяги з пасажирами.

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03 09 2017 12:56
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