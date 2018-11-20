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Внаслідок військового конфлікту в жовтні загинули п'ятеро мирних мешканців Донбасу, – ООН

Ще 13 отримали поранення
Управління Верховного комісара ООН з прав людини в жовтні 2018 року зафіксувало 18 жертв серед цивільного населення у зоні бойових дій на Донбасі.
Внаслідок військового конфлікту в жовтні загинули п Фото: reuters.com

Про це йдеться у звіті, який є в розпорядженні "Громадського".

"У жовтні Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини було зафіксовано 18 жертв конфлікту серед цивільного населення (5 убитих і 13 поранених). У цілому інциденти, пов'язані з мінами і ВПВ (вибухонебезпечні пережитки війни, – ред.), призвели до 61% жертв", – пише видання.

Нагадаємо, за інформацією Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні, з 16 травня по 15 серпня під час бойових дій на Донбасі загинули 12 цивільних осіб і ще 93 людини були поранені.

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20 11 2018 22:59
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