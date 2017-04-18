НОВИНИВночі на розчищення доріг Харківщини виведуть більше 70 машин для прибирання снігу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вночі на дороги Харківщини вийде близько 80 снігоочисних машин
В області лютує негода
Фото: unian.ua
Про це повідомили в Службі автомобільних доріг області.
За словами начальника служби Євгена Зражевця, у зв'язку з негодою, на дорожніх підприємствах регіону ввели чергування, техніка приведена в повну готовність до розчищення і обробки доріг.
"Після півночі ми почнемо працювати на головних магістралях області - Київській, Донецькій трасах, на дорозі
Мерефа - Лозова - Павлоград, у напрямках Охтирки, Змієва", - повідомив він.
За необхідності, на дороги виведуть до 150 робітників і 70-80 машин для прибирання снігу.
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