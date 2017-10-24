Інформація про замінування вокзалу в Києві не підтвердилася
Вокзал працює у звичайному режимі, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" уточнює, що повідомлення про мінування залізничного вокзалу надійшло до поліції Києва сьогодні о 7:10, у зв'язку з цим були евакуйовані пасажири та персонал вокзалу.
Як уточнила в коментарі "112 Україна" спікер Солом'янського управління поліції Мар'яна Брацюк, з будівлі вокзалу евакуювали 1400 пасажирів і 40 співробітників.
Поки проводилася перевірка, пасажири могли проводити посадку та висадку з потягів через східний та західний підземні переходи, рух потягів не порушувався.
Раніше повідомлялося, що пасажирів вокзалу просили залишити приміщення київського центрального залізничного вокзалу у зв'язку із загрозою вибуху.
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