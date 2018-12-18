Волкер і Полторак обговорили ситуацію в Азовському і Чорному морях

Полторак також подякував США "за стійку позицію" в питанні підтримки України

Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер зустрівся 18 грудня в Києві з міністром оборони України Степаном Полтораком.

Сторони обговорили питання регіональної безпеки, ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та мілітаризацію Росією Криму та окупованих районів Донбасу, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Український міністр повідомив Волкеру, що станом на 18 грудня виконано більшість заходів, запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану.

Полторак також подякував США за стійку позицію в питанні підтримки України.

У Twitter американського посольства в Києві зазначили: Волкер підкреслив, що "агресія Росії неприйнятна".

"Росія повинна звільнити українських членів екіпажу, повернути українські судна, а також не перешкоджати морському транзиту до і з українських портів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Генасамблея ООН схвалила резолюцію 17 грудня.

Документ, серед іншого, підкреслює, що присутність російських військ в Криму суперечить національному суверенітету і територіальній цілісності України та підриває безпеку і стабільність інших держав Європи.