Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Володимир Кличко завершив боксерську кар'єру

Реваншу проти Джошуа не буде
Легендарний український боксер Володимир Кличко вирішив завершити професійну кар'єру.
Володимир Кличко завершив боксерську кар Фото:pravda.com.ua

Про це Володимир заявив у своєму відеозверненні до вболівальників. За словами Кличка, він вирішив спробувати себе в іншій професії.

Швидше за все, Володимир займатиметься K2 PROMOTIONS - боксерська промоутерська компанія заснована братами Кличками у 2005 році.

За свою кар'єру Володимир став олімпійським чемпіоном з боксу у надважкій ваговій категорії (1996 рік). Став чемпіоном світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO (2000-2003 роки, 2008-2015 роки), IBF (2006-2015 роки), IBO (2006-2015 роки), The Ring (2009-2015 роки), WBA (2011-2015 роки).

Володимир провів 69 професійних боїв, з яких виграв 64 та програв 5. В останньому бою Володимир Кличко програв британцю Ентоні Джошуа.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2017 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.