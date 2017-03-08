Володимир Кличко завершив боксерську кар'єру
Про це Володимир заявив у своєму відеозверненні до вболівальників. За словами Кличка, він вирішив спробувати себе в іншій професії.
Швидше за все, Володимир займатиметься K2 PROMOTIONS - боксерська промоутерська компанія заснована братами Кличками у 2005 році.
За свою кар'єру Володимир став олімпійським чемпіоном з боксу у надважкій ваговій категорії (1996 рік). Став чемпіоном світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO (2000-2003 роки, 2008-2015 роки), IBF (2006-2015 роки), IBO (2006-2015 роки), The Ring (2009-2015 роки), WBA (2011-2015 роки).
Володимир провів 69 професійних боїв, з яких виграв 64 та програв 5. В останньому бою Володимир Кличко програв британцю Ентоні Джошуа.
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