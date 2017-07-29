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Воротар білоруського клубу забив гол ударом від своїх воріт, – ВІДЕО

Незабаром після гола його видалили з поля
Воротар ФК "Крумкачи" Євген Костюкевич у матчі 16-го туру чемпіонату Білорусі з футболу забив гол ударом зі свого штрафного майданчика.
Воротар білоруського клубу забив гол ударом від своїх воріт, – ВІДЕО Фото: krumka.by

На 64-й хвилині голкіпер перехопив флангову подачу і вибив м'яч уперед, той недалеко від штрафного вдарився об газон і перелетів воротаря противника. 

Таким чином Костюкевич зрівняв рахунок у зустрічі з "Вітебськом" (2:2) і дав "Крумкачи" одне очко.

Незабаром після гола воротаря "Крумкачи" видалили з поля за червону картку. 

Нагадаємо, один із запасних футболістів грецького клубу ПАОК справив потребу просто під час матчу Ліги Європи.

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29 07 2017 23:20
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